Индекс Мосбиржи открылся падением: топовые компании теряют до 10%

Лидерами по падению являются акции "Магнита", "Газпрома" и МТС.

Индекс МосБиржи с момента открытия торгов снизился на 5,44% и динамика негативная. Как пишет Интерфакс-Россия, основная причина падения - «геополитическая напряженность и возрастание санкционных рисков».

При этом цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 9,5%.

Подешевели акции "Магнита" (-9,5%), "Газпрома" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнефтегаза" (-7,4%), "Татнефти" (-7,2%), "Интер РАО" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норникеля" (-6,7%), "Московской биржи" (-6,5%), "ММК" (-6,1%), Сбербанка (-6%), Polymetal (-5,7%), "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), "РусГидро" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3,6%), "Полюса" (-3,5%), "Северстали" (-3,4%), "Аэрофлота" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,9%) и " Сбербанка (-4,3%), расписки TCS Group Holding (-4%) и OZON (-2,7%).

Подорожали акции "Роснефти" (+2,9%) из-за удорожания нефти.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков — для Украины.

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