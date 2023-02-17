Индексация пенсии в Украине: Шмигаль рассказал, кому и на сколько повысят выплаты

Индексация выплат коснется более 10 млн украинцев.
Весной Кабинет Министров проведет индексацию пенсий на 20%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Шмыгаль отметил, что под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
"По поручению президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", — сообщил он.
Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.
Украинцам будут сохранены все выплаты по возрасту
- Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.
- Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет доплата будет составлять до 400 гривен в месяц.
- А для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 гривен.
В целом государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен.
Отметим, Верховная Рада определила дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта с 2022 года.
Напомним, Минфин планирует проверять законность выплат пенсий украинцам.
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