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Индексация пенсии в Украине: Шмигаль рассказал, кому и на сколько повысят выплаты

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Индексация пенсии в Украине: Шмигаль рассказал, кому и на сколько повысят выплаты

Фото: УНИАН

Индексация выплат коснется более 10 млн украинцев.

Весной Кабинет Министров проведет индексацию пенсий на 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль отметил, что под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"По поручению президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", — сообщил он.

Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

Украинцам будут сохранены все выплаты по возрасту

  • Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.
  • Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет доплата будет составлять до 400 гривен в месяц.
  • А для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 гривен.

В целом государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен.

Отметим, Верховная Рада определила дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта с 2022 года.

Напомним, Минфин планирует проверять законность выплат пенсий украинцам.

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Дата публикации
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4284
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