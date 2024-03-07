Индексация пенсий 2024 года: для каких категорий ее провели в марте, насколько выросли выплаты

Индексация пенсий весной 2024 года, размер минимальной и максимальной пенсии в этом году
С 1 марта произошло повышение пенсий для более чем 10 млн украинцев на 8%.
В Минфине рассказали, что с 1 марта 2024 года индексация впервые проведена для всех категорий пенсионеров одновременно.
В 2024 году индексируют самые низкие пенсии, до 2023 года такие индексации не производились.
Пенсии повысят:
- 9,5 млн "гражданским" пенсионерам, получающим пенсию на общих основаниях,
- 596 тыс. пенсионерам силовых ведомств,
- 97,8 тыс. лицам, получающим пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания.
- 20,8 тыс. научным работникам, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления.
Также с 1 марта будут пересмотрены страховые выплаты для 161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Какова будет минимальная пенсия 2024 года
Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации вырастет с 5395 грн до 5717 грн.
В Пенсионном фонде сообщили, что в 2024 году размер пенсии украинцев, официально получавших минимальную заработную плату, получат минимальную пенсию. Размер минимальной пенсии по сути является размером прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.
«Если пенсия назначается впервые в текущем году или производится перерасчет согласно законодательству, применяется прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, 2 361 грн», – отметили в ПФУ.
Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.
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