Индексация пенсий 2024 года: для каких категорий ее провели в марте, насколько выросли выплаты

Индексация пенсий весной 2024 года, размер минимальной и максимальной пенсии в этом году

С 1 марта произошло повышение пенсий для более чем 10 млн украинцев на 8%.

В Минфине рассказали, что с 1 марта 2024 года индексация впервые проведена для всех категорий пенсионеров одновременно.

В 2024 году индексируют самые низкие пенсии, до 2023 года такие индексации не производились.

Пенсии повысят:

9,5 млн "гражданским" пенсионерам, получающим пенсию на общих основаниях,

596 тыс. пенсионерам силовых ведомств,

97,8 тыс. лицам, получающим пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания.

20,8 тыс. научным работникам, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления.

Также с 1 марта будут пересмотрены страховые выплаты для 161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Какова будет минимальная пенсия 2024 года

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации вырастет с 5395 грн до 5717 грн.

В Пенсионном фонде сообщили, что в 2024 году размер пенсии украинцев, официально получавших минимальную заработную плату, получат минимальную пенсию. Размер минимальной пенсии по сути является размером прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.

«Если пенсия назначается впервые в текущем году или производится перерасчет согласно законодательству, применяется прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, 2 361 грн», – отметили в ПФУ.

Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.

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