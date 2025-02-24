Индексация пенсий 2025: кто будет получать на полторы тысячи больше с 1 марта

Пенсия вырастет на несколько сотен, а кое-где более тысячи гривен.

В Украине весной 2025 проведут очередную индексацию пенсий. Пенсионеры с 1 марта получат перерасчет своих выплат, что позволит им получать на несколько сотен, а иногда даже более тысячи гривен больше.

На сколько и у кого вырастут пенсии, читайте в материале ТСН.ua.

Что такое индексация пенсий

Индексация – это механизм повышения размера выплат от государства, позволяющий полностью или частично возместить удорожание потребительских товаров и услуг за последний год.

Индексация пенсий в Украине автоматическая. Ее проводят каждый год в марте, начиная с 2019 года, когда это стало частью пенсионной реформы.

Автоматическая индексация пенсий – одно из немногих повышений в социальных выплатах в 2025 году, ведь согласно бюджету прожиточный минимум и минимальная зарплата в этом году будут заморожены.

На сколько вырастет пенсия с 1 марта

Размер индексации не является постоянным. Его можно рассчитать по установленной формуле.

Для расчета берется 50% инфляции за предыдущий год и 50% темпов роста заработной платы в Украине за тот же период. Сумма этих двух величин определяет процент, на который будет проиндексирована пенсия.

Инфляция за 2024 год составила 12%. В то же время, средняя зарплата в 2024 году, по данным Пенсионного фонда, составила 17 486,60 гривен. Что на 22,2% больше чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

Эти показатели позволяют рассчитать коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Теперь Министерство социальной политики рассчитает коэффициент и порядок проведения индексации пенсий, утвержденный Кабинетом министров в конце февраля 2025 года. Не исключено, что коэффициент будет отличаться от рассчитанного по формуле.

Минимальная и максимальная допустимая сумма доплаты после проведения индексации – это 100 и 1500 грн соответственно.

Кому повысят пенсию на 1 500 гривен

Повышение коснется только "голой" пенсии, без учета надбавок.

К примеру, если индексация будет на уровне 10%, то украинцам могут добавить к пенсии следующие суммы:

минимальную надбавку в 100-200 гривен — получат люди, чья расчетная пенсия меньше минимальной пенсии (2 361 гривна)

— получат люди, чья расчетная пенсия меньше минимальной пенсии (2 361 гривна) надбавки от 300 до 400 гривен – могут получить украинцы с расчетной пенсией от 3000 до 4000 гривен

– могут получить украинцы с расчетной пенсией от 3000 до 4000 гривен на надбавки от 400 до 500 гривен могут рассчитывать люди с пенсией до 5 000 гривен

могут рассчитывать люди с пенсией до 5 000 гривен повышение от 1000 гривен – получат те, чья расчетная пенсия превышает 10 тысяч гривен

Следовательно, размер повышения пенсии зависит от расчетной суммы пенсии. Наиболее значительное повышение получат те, у кого пенсия выше 10 тысяч гривен.

Кому не повысят пенсии с 1 марта

Индексация не коснется тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет – их выплаты считаются актуальными. Однако для таких пенсионеров может быть установлена небольшая прибавка, как это было в предыдущие годы.

Индексация также не коснется пенсионеров, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, что составляет 23 610 гривен. Если пенсия человека приближается к этой сумме или превышает ее, она не получит индексацию.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий состоится в апреле. Для них предусмотрен другой механизм повышения выплат.

На сколько повышали пенсию в прошлом году

Напомним, что в 2024 году коэффициент индексации составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысились на 7,9%. Средняя пенсия тогда выросла на 358 гривен или на 6,7% – до 5 743 гривен.

Размер повышения не мог превышать 1 500 гривен. Для вышедших на пенсию за последние три года повышение составило 100 гривен.

Сколько получают пенсионеры в Украине

По данным Пенсионного фонда, на октябрь 2024 года в Украине было более десяти миллионов пенсионеров.

Средний размер пенсии – 5852 грн в месяц.

Среди них почти три миллиона пенсионеров, которые продолжают работать. Их пенсии в среднем составляют 6258 грн.

Наибольшая доля украинских пенсионеров – более четверти (26%) – получают пенсии до 3000 грн в месяц. Еще 17% – до 4000. До 5000 грн в месяц – 19%. Пенсию выше 10 000 грн получают 12,7% украинских пенсионеров.

Напомним, в 2025 году средняя зарплата в Украине может достигнуть 25732 грн, но темпы роста будут заторможены из-за инфляции и структурных изменений на рынке труда.

Какие отрасли демонстрируют наибольшее повышение оплаты, где зарплаты падают и какие профессии становятся золотыми? Читайте анализ данных с учетом прогнозов правительства, НБУ и аналитиков.

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