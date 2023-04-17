Индексация пенсий: кто в Украине будет получать 13 тысяч гривен

Названы новые размеры минимальных пенсий ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью.

Лицам, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, повысили пенсию. Сумма зависит от группы инвалидности.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Размеры минимальных пенсионных выплат устанавливаются независимо от того, согласно какому закону была назначена пенсия.

С 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты людям с инвалидностью, которые ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выплаты не могут быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы – 13 376,21 грн (до 01.03.2023 – 12 993,56 грн)

для лиц с инвалидностью 2 группы – 10 700,97 грн (до 01.03.2023 –

10 394,85 грн)

для лиц с инвалидностью 3 группы – 8 025,73 грн (до 01.03.2023 –

7 796,14 грн)

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Как пояснила заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак, с 1 апреля будут перечислены выплаты работающим пенсионерам — тем, кто после назначения пенсий продолжал работать и получил не менее 24 месяцев страхового стажа.

По данным Пенсионного фонда, благодаря индексации впервые в Украине средний размер пенсионных выплат составил более 5 тысяч грн. А именно – 5 219 грн.

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