Индексация пенсий: на сколько вырастут выплаты в марте

В Украине от 1 марта запланирована индексация пенсий. Приблизительный размер индексации в 2024-м составит 13%, а точные показатели повышения рассчитают до конца февраля.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"С 1 марта мы планируем индексацию, сейчас мы ее рассчитываем. Коэффициент зависит от уровня инфляции за предыдущий год", — подчеркнула глава Минсоцполитики.

По ее словам, соответствующие органы статистики должны показать уровень инфляции за 2023 год, но это будет известно ближе к середине февраля. Жолнович пояснила, что для расчета берется 50% этого показателя, а также 50% показателя средней заработной платы за предыдущие 36 календарных месяцев. По ее словам, эти оба показателя росли.

"Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но четче этот процент мы будем иметь в расчетах к середине февраля", — добавила она.

Отметим, сейчас прогнозируется, что выплаты вырастут на 13%, а средняя пенсия в Украине составит 6 тысяч гривен.

Как сообщалось, в Украине в марте повысят пенсию на 1 тысячу гривен. Ее получат те пенсионеры, которые сейчас получают расчетный размер пенсии в размере около 7,7 тысяч грн.

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