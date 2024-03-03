Индексация пенсий в марте 2024 года: кому не следует ожидать повышения выплат

Кабмин Украины утвердил индексацию пенсий почти на 8% с 1 марта 2024 года. Но некоторые категории пенсионеров не получат повышенных выплат.

Об этом пишет 24 канал.

Индексация пенсий – кто не почувствует повышение

Индексация пенсий – это инструмент, с помощью которого государство должно поддерживать финансовое положение пенсионеров и адаптировать выплаты к изменениям в экономике, в частности, к инфляции и стоимости жизни.

Однако четыре категории пенсионеров не ощутят последствий мартовской индексации, а именно:

лица, вышедшие на пенсию в 2021-2023 годах;

те, кто получает минимальную пенсию;

ветераны войны;

лица с высокими пенсионными выплатами.

Такое решение принято для более равномерного распределения средств Пенсионного фонда в условиях дефицита.

На сколько повысятся пенсии в марте 2024 года

Согласно решению Кабинета Министров, индексация пенсий в марте 2024 года составит 7,9% от базовой суммы для начисления пенсий. То есть после расчета пенсии этот процент может оказаться еще меньше.

Номинально будут проиндексированы все пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года. Но вышедшие на пенсию за последние три года (с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года) получат лишь "утешительные" 100 гривен, поскольку правительство считает, что в их выплатах уже учтены текущие изменения в экономике.

Минимальные пенсии также будут проиндексированы, но это повышение все равно не дотянет их до требуемого пенсионного минимума. Так что вместе и индексацией уменьшится доплата к пенсиям, а фактическая сумма останется неизменной.

Еще одно важное изменение касается пенсий ветеранов войны. До последнего времени в законодательстве размер таких пенсий был регламентирован в процентах от прожиточного минимума. Но вместе с решением об индексации правительство "заморозило" выплаты ветеранам – проценты максимальных выплат были изменены на фиксированную сумму. Поэтому, несмотря на индексацию их выплаты, останутся на прежнем уровне.

При этом постановление об индексации устанавливает верхний порог увеличения выплат. То есть максимальная сумма, на которую может повыситься пенсия некоторых лиц, составляет 1577 гривен.

Напомним, что по предварительным оценкам Минсоцполитики планировалось проиндексировать пенсии на 13%.

Но в феврале премьер-министр Денис Шмигаль назвал новые цифры и рассказал, кого коснется повышения пенсий.

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