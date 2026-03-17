Индексация пенсий-2026: как самостоятельно проверить начисления и не потерять выплаты

Юристы объяснили, почему мартовский перерасчет пенсий следует проверить вручную и предоставили пошаговый алгоритм для всех пенсионеров.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пенсия / © ТСН

Мартовская индексация пенсий в 2026 году требует от украинцев особого внимания к деталям. Юристы предостерегают: полагаться только на автоматику Пенсионного фонда рискованно, поэтому пенсионерам советуют собственноручно проконтролировать перерасчет выплат, чтобы исключить возможные ошибки в начислениях.

Об этом пишет «Перший бізнесовий».

Специалисты отмечают, что индексация охватит большинство пенсионеров, но размер повышения будет зависеть от индивидуальных параметров: страхового стажа, коэффициента заработка, наличия надбавок и базового размера пенсии. Поэтому юристы советуют действовать по четкому алгоритму.

Адвокат предлагает следующий порядок проверки:

  • Войти в электронный кабинет ПФУ и пересмотреть обновленный размер пенсии.

  • Сверить страховой стаж, который учтен при индексации с данными трудовой деятельности.

  • Проверить индивидуальный коэффициент заработка, влияющий на формулу расчета.

  • Оценить, учтены ли все надбавки за возраст, инвалидность, стаж сверх нормы, статус участника боевых действий и т.д.

В случае разногласий — подать обращение в ПФУ через электронный кабинет или лично в сервисном центре.

Отметим, что контроль со стороны пенсионера — это способ избежать недополученных сумм и вовремя исправить ошибки. Особенно внимательны должны быть те, кто имеет сложный стаж, работал за границей или получает несколько видов доплат.

Напомним, в определенных ситуациях украинцы могут получать сразу две пенсионные выплаты. Такая возможность предусмотрена законодательством, однако распространяется только на отдельные категории граждан и в определенных условиях.

