Индексация пенсий на 12,1%: почему обещанное повышение получат не все

Индексация пенсий

В марте 2026 г. в Украине произошла индексация пенсий с официальным коэффициентом 12,1%. Однако многие пенсионеры не заметили ожидаемого роста выплат. Юристы рассказали, кто и почему не получил ожидаемого повышения выплат.

Почему индексация пенсий на 12,1% ощущается по-разному

Неравномерность мартовского повышения выплат разъясняется спецификой внедрения официального коэффициента.

Хотя правительство утвердило показатель индексации на уровне 12,1%, этот расчет не охватывает всю сумму, получаемую пенсионером на руки. Индексация касается исключительно основной части выплаты, которую специалисты называют телом пенсии.

Все остальные компоненты общей суммы, такие как доплаты за страховой стаж сверх установленной нормы, различные социальные льготы, специальные надбавки за донорство или другие дополнительные поощрения остаются в стороне от этого процесса. Эти составляющие прилагаются к рассчитанному результату уже после того, как базовый размер был увеличен на установленный коэффициент.

Именно из-за такого механизма возникает ситуация, когда два человека с абсолютно одинаковым общим размером пенсии ощущают результаты индексации по-разному. Конечная сумма повышения для каждого будет индивидуальной, поскольку она напрямую зависит от соотношения базовой части и дополнительных надбавок в структуре выплаты. При этом государством определен нижний предел, в любом случае минимальный размер доплаты после проведения перерасчета не может быть менее 100 гривен.

Ограничение максимальной пенсии

Максимальный размер выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами. В 2026 году этот предел составляет 25 950 грн. Если после индексации базовый размер пенсии превышает предел, надбавка фактически не начисляется.

Коэффициенты индексации для «новых» пенсионеров

Особый порядок индексации предусмотрен для граждан, вышедших на заслуженный отдых недавно, а именно в период с 2021 по 2025 годы. Для этой категории пенсионеров установлены значительно более низкие показатели перерасчета по сравнению с общепринятым стандартом.

Лица, оформившие пенсию в 2021-2022 годах, могут рассчитывать на прибавку около 6%.

Для ставших пенсионером в 2023 году коэффициент составляет 4,8%.

В 2024 г. этот показатель снижается до 3,6%.

Для выплат, назначенных в 2025 году, он самый маленький и составляет лишь 2,4%.

Индексация пенсии работающим пенсионерам

Для граждан, продолжающих трудовую деятельность, также предусмотрено увеличение основной части пенсии на 12,1%.

Однако статус работающего лица налагает определенные ограничения — до момента увольнения таким пенсионерам не начисляются дополнительные выплаты до уровня минимальных государственных гарантий, а также не выплачиваются повышенные надбавки за наработанный страховой стаж. Как только человек прекращает работу, Пенсионный фонд производит автоматический перерасчет, и размер выплат растет.

Кроме общей индексации, в апреле запланирован отдельный перерасчет для работающих пенсионеров, которые после предварительного назначения или последнего перерасчета выплат успели накопить 24 месяца дополнительного стажа. Благодаря этому обновлению ежемесячная сумма может увеличиться ориентировочно на 400-600 гривен.

Важно оперативно информировать органы Пенсионного фонда о любых изменениях в вашем статусе как о трудоустройстве, так и об увольнении с работы. Несвоевременное уведомление может привести к возникновению переплат, которые государство впоследствии будет вынуждено взимать, что приведет к принудительному отчислению до 20% суммы месячной пенсии.

Как проверить начисления после индексации

Для самостоятельного контроля за корректностью обновленных выплат юристы рекомендуют воспользоваться личным кабинетом на электронном портале Пенсионного фонда Украины.

Необходимо обратить внимание на три ключевых параметра — базовый размер выплаты, известный как тело пенсии, официально утвержденный коэффициент индексации, составляющий 1,121, а также итоговую сумму, начисленную за март.

Механизм проверки достаточно прост — базовую сумму пенсии нужно умножить на установленный коэффициент. Результат этого вычисления должен совпадать с новым размером вашей основной выплаты. Если же вы выявили разногласия между собственными расчетами и фактически начисленными средствами, это является основополагающим основанием для подачи запроса в Пенсионный фонд с требованием предоставить официальное письменное разъяснение относительно структуры вашей пенсии.