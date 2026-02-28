Индексация пенсий: нужно ли заявление, чтобы получить доплату

Пенсия

Уже с 1 марта в Украине стартует масштабная индексация пенсий на 12 процентов. Перерасчет произойдет автоматически, однако долгожданное повышение коснется не всех категорий граждан.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По его словам, главным преимуществом весенней индексации является то, что она не требует украинцев никаких бюрократических процедур. Пенсионерам не нужно стоять в очередях в Пенсионный фонд или собирать дополнительные справки.

«Пересчет произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно», — подчеркнул министр.

В то же время он обратил внимание на важное исключение. Индексация охватит подавляющее большинство пенсионеров, но не коснется тех украинцев, которым пенсионные выплаты были назначены недавно — в 2025 и начале 2026 года.

Улютин заверил, что все перерасчеты будут произведены своевременно и в полном объеме. Средства на проведение индексации на 12% уже заложены в бюджете.

По его словам, кроме текущего повышения выплат правительство активно работает над фундаментальными изменениями в социальной сфере. В Украине готовится комплексная пенсионная реформа, которая должна полностью трансформировать подход к обеспечению граждан пожилого возраста.

«На сегодняшний день мы завершаем финальные расчеты. Для нас важно, чтобы новая пенсионная система была финансово встала на десятки лет», — подчеркнул Улютин.

Министерство уже готовит комплексный законопроект, объединяющий три ключевых компонента: солидарную систему, профессиональные пенсии и добровольную накопительную часть. Планируется, что уже в этом году после завершения всех расчетов и проведения общественных обсуждений документ будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Напомним, часть украинцев получит в марте пенсии, увеличенные на 5000 грн. Речь идет о нетрудоспособных родителях и членах семей погибших защитников и защитниц Украины.