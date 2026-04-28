Индексация пенсий с "сюрпризом": почему части украинцев урезали доплаты

Мартовская индексация пенсий принесла не только повышение, но и неожиданные ограничения для украинцев пожилого возраста. Дело в том, что при достижении определенного порога возрастные надбавки просто «исчезают».

Об этом пишет издание «На пенсии».

В редакцию обратился читатель, который рассказал, что вышел на пенсию в 2000 году. По его словам, после мартовской индексации выплаты выросли до 10 340 грн, в частности добавили 514 грн с применением коэффициента 5,2%. Читатель отметил, что ему объяснили: при расчете использовали показатель средней зарплаты по Украине за 2020 год. Вместе с тем мужчина подчеркнул, что не является «молодым» пенсионером, ведь ему уже 87 лет, и выразил непонимание, почему в его случае учтен именно 2020 год.

Издание пояснило, что при индексации повышению подлежит не вся пенсионная выплата, а только ее основная часть — та, что исчисляется по возрасту. После этого к ней добавляют другие составляющие, в частности доплаты за сверхурочный стаж, различные надбавки и возрастные доплаты.

На сегодня возрастные доплаты составляют:

300 грн для лиц от 70 лет,

456 грн — после 75 лет,

570 грн — после 80 лет.

Почему исчезла возрастная доплата к пенсии?

В то же время ключевым фактором остается установленный предельный уровень. Если после всех начислений общая сумма пенсии превышает 10 340,35 грн, начинает действовать ограничение. В такой ситуации возрастную доплату могут уменьшить или вообще не выплатить, чтобы итоговый размер пенсии не превышал определенный предел.

Например, в случае 83-летнего пенсионера после индексации и начисления всех доплат общая сумма превысила допустимый порог, поэтому часть возрастной надбавки сократили.

Другой вариант — когда пенсия после перерасчета уже больше установленного лимита. Тогда возрастную доплату могут не начислять вовсе. Именно такая ситуация возникла у 87-летнего пенсионера: после индексации его выплата превысила предельный уровень, поэтому доплату за возраст он не получил.

Такие правила распространяются на граждан в возрасте от 70 лет, если их пенсия вместе со всеми надбавками превышает установленный максимум.

Причина заключается в положениях постановления Кабинета министров №168 от 24 февраля 2023 года, которое предусматривает подобные ограничения. Именно из-за этих норм часть пенсионеров после индексации фактически теряет часть доплат, несмотря на общее повышение пенсионных выплат.

К слову, многодетные матери, воспитавшие пятерых и более детей до шестилетнего возраста, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии за особые заслуги перед Украиной. Размер надбавки составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2026 году составляет от 908 до 1038 грн в зависимости от количества детей. Выплаты назначаются к пенсиям по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца и оформляются ПФУ со дня обращения.

