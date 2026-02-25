Индексация пенсий в марте: кому и на сколько увеличат выплаты, а кому не повысят вообще

Пенсионное удостоверение. / © УНИАН

В Украине уже в марте пройдет очередная индексация пенсий. В этом году индексация ожидается на уровне 12,1%, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Кому и какого повышения пенсий стоит ожидать, читайте в материале ТСН.ua.

Что известно об индексации

Цель индексации — пересмотр и поднятие выплат для большинства пенсионеров. Важно, что индексация касается не всей пенсии, а ее базовой величины.

Перерасчет будет производиться по формуле, закрепленной в пенсионном законодательстве. Она учитывает два базовых показателя: уровень инфляции и динамику средней заработной платы за прошлый год. На основе этих данных формируется индексационный коэффициент, применяемый к действующим выплатам.

"На трансферт Пенсионному фонду в проекте бюджета предусмотрено 251,3 млрд грн. Это позволит обеспечить своевременные выплаты для 10,3 млн украинских пенсионеров и реализовать индексацию с начала весны", — сообщили в Министерстве финансов.

Кому и на сколько повысят пенсию

В марте пересчет охватит большинство пенсионеров и произойдет автоматически — без подачи заявлений. Министр соцполитики Денис Улютин подчеркивал, что повышать и перечислять будут не фактическую пенсию, а чистую. Именно поэтому при индексации надбавки к пенсии по стажу или возрасту учитывать не будут.

Чтобы рассчитать надбавку, нужно свою пенсию (без доплат за стаж или возраст) умножить на 0,121. Сумма повышения варьируется от 100 до 2595 грн — в зависимости от стажа, а также текущего размера соцвыплат. Как вырастут пенсии:

надбавка 100 грн — "чистая" пенсия составляет 826 грн;

надбавка от 100 до 200 грн — "чистая" пенсия от 826 до 1652 грн;

надбавка от 200 до 300 грн — "чистая" пенсия от 1652 до 2479 грн;

надбавка от 300 до 500 грн — "чистая" пенсия от 2479 до 4132 грн;

надбавка от 500 до 1000 грн — "чистая" пенсия от 4132 до 8264 грн;

надбавка от 1000 — "чистая" пенсия от 8264 грн.

Кому не повысят пенсию

Индексация коснется не всех. Законодательство предусматривает исключения для украинцев, пенсионные выплаты которых не подлежат общему механизму ежегодного перерасчета.

В частности, без индексации останутся те, кто вышел на пенсию за последние три года. Ведь выплаты для таких украинцев уже были назначены с учетом актуального уровня средней заработной платы.

Индексацию также не применяют к лицам, которые получают специальные пенсии: судьи, прокуроры, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, те, кто получает максимальную пенсию — 25 950 грн, другие льготные категории.

Напомним, некоторым из пенсионеров придется отдать часть пенсии обратно. Речь идет прежде всего о ситуации, когда выплаты назначили на основании ложных сведений, поданных как самим получателем, так и через некорректные данные, предоставленные работодателем. Законодательство предусматривает обязательный возврат таких чрезмерно выплаченных сумм.