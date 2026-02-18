Индексация пенсий в марте: кому из пенсионеров не повысят выплаты

Пенсия / © УНИАН

В Украине с 1 марта состоится индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение выплат. Впрочем, есть и украинцы, у которых не будет доплат.

Об этом рассказал министр соцполитики Денис Улютин в блиц-интервью «РБК-Украина».

Он напомнил, что уже со следующего месяца большинство пенсий проиндексируют на 12,1%. Этот показатель на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.

Впрочем, мартовская индексация касается не всех пенсионеров. Есть три категории, для которых пенсия останется без изменений:

пенсионеры, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых;

те, кто получает максимальный размер пенсий — 25 950 грн;

граждане, которые получают специальную пенсию: военные, судьи, прокуроры, чернобыльцы и другие категории, выплаты которым регулируются отдельными законами.

В правительстве отмечают, что ежегодный перерасчет пенсий предназначен для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Его выполняют без дополнительных обращений, используя материалы пенсионных дел.

Как сообщалось, нынешняя индексация пенсий в Украине состоится в марте. Запланирована индексация на уровне 12,1%. В прошлом году — 11,5%, а в 2024-м — почти 8%.

Заметим, что при индексации правительство повышает только вашу собственную часть пенсии. Например, если она составляет 2 тыс. грн, а государство доплачивает вам 595 гривен до минимума, то после повышения на 12,1% ваша собственная доля вырастет до 2 242 гривен.

