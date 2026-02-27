ТСН в социальных сетях

Индексация пенсий в марте: кто получит 600 гривен надбавки

При индексации сумма выплат для пенсионеров будет разной.

Елена Капник
пенсия.

Пенсия / © УНИАН

В Украине с 1 марта пенсии проиндексируют на 12,1%. Размер надбавки будет не одинаковым. Он будет зависеть от структуры пенсии.

Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона, сообщает «РБК.Украина».

Автоматическое повышение пенсии будет происходить с учетом роста зарплат и цен. Миллионы пенсионеров получат повышенные выплаты, но они будут разными.

Улютин объяснил конкретный пример, когда размер пенсии составляет 5 000 гривен:

  • если эти 5 000 гривен сформированы исключительно из заработной платы, по которой человек платил страховые взносы, то надбавка составит 600 гривен

  • если часть пенсии — это доплаты и дотяжки (надбавки вне страхового стажа) — сумма увеличения будет меньше.

Напомним, часть украинцев получит в марте пенсии, увеличенные на 5 000 грн. Речь идет о нетрудоспособных родителях и членах семей погибших защитников и защитниц Украины. С марта 2026 года для них вводится новый минимальный порог пенсионных выплат, значительно превышающий предыдущие показатели.

