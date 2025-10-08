Индексация пенсий в Украине: когда произойдет и насколько вырастут выплаты

пенсия.

Планируется, что 1 марта 2026 года в Украине состоится индексация пенсии . Благодаря этой процедуре, государство повышает выплаты пенсионерам, чтобы частично компенсировать подорожание товаров и услуг за последний год.

Кого коснется индексация и на сколько вырастут пенсии, сообщает УНИАН .

Следует отметить, что индексация касается не всех. Она не распространяется на получателей специальных пенсий: военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, выплаты которым регулируются отдельными законами. Кроме того, на повышение могут не рассчитывать вышедшие на пенсию украинцы в течение последних нескольких лет.

Перерасчет пенсий по инвалидности второй или любой другой группы также не предусмотрен. Его производят только в отдельных случаях.

Важно: мартовская индексация пенсий касается только "голой", то есть базовой пенсии – без учета надбавок и доплат. Поэтому чтобы подсчитать, на сколько вырастут выплаты, нужно брать именно ее базовый размер, а не всю пенсию. Соответственно у каждого пенсионера будут свои цифры.

Размер индексации каждый год разный. Его определяет Кабинет Министров. Так, в 2025 году она составляла 11,5%. Заметим, что по проекту государственного бюджета на 2026 год, на пенсионное обеспечение планируется направить 1,27 триллиона гривен — на 123,4 миллиарда больше, чем в прошлом.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что это не означает автоматического увеличения процента индексации. Во время военного положения правительство имеет право устанавливать этот показатель самостоятельно, поэтому оно может быть и ниже. Многое зависит от прогнозов инфляции.

К слову, уже в следующем году минимальная пенсия может вырасти на 234 гривны - от 2361 до 2595 грн.

Напомним, мы писали о том, что в октябре 2025 года украинские пенсионеры, которым исполнилось 65 лет и больше, могут рассчитывать на перерасчет и дополнительные выплаты к пенсии. Заметим, эти надбавки получат лица, достигшие соответствующего возраста в сентябре.