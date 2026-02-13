- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 799
- Время на прочтение
- 1 мин
Индексация пенсий в Украине: насколько вырастут выплаты 2026 года
Индексация этого года будет выше, чем в предыдущие годы.
В Украине с 1 марта состоится индексация пенсий. Пенсионеры начнут получать большие выплаты. Планируемая индексация на уровне 12.1%.
Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью "Украинскому Радио" .
По его словам, индексация этого года - 12.1% - на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года.
«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», – подчеркнул министр.
Если сейчас пенсия составляет 5000 грн, с 1 марта она вырастет примерно на 605 грн. Если 3 000 грн – прибавится около 363 грн.
Для сравнения, в предыдущие годы индексация пенсий составила:
2021 год - 11%,
2022 год - 14%,
2023 год - 19,7%,
2024 год - 7,96%,
2025 год - 11,5%.
Заметим, по закону формула перерасчета базируется на двух показателях: 50% темпов роста средней зарплаты за последние три года и 50% уровня инфляции за прошлый год.
Как сообщалось, в Украине готовится масштабная пенсионная реформа, которая может растянуться на 13 лет. В этом году повышение пенсий произойдет по закону об индексации, принятом еще в 2017 году. В то же время, правительство готовит пенсионную реформу, по которой выплаты могут вырасти до 6 000 грн.