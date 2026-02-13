Индексация пенсий в Украине: насколько вырастут выплаты 2026 года

Пенсия / © ТСН

В Украине с 1 марта состоится индексация пенсий. Пенсионеры начнут получать большие выплаты. Планируемая индексация на уровне 12.1%.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью "Украинскому Радио" .

По его словам, индексация этого года - 12.1% - на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», – подчеркнул министр.

Если сейчас пенсия составляет 5000 грн, с 1 марта она вырастет примерно на 605 грн. Если 3 000 грн – прибавится около 363 грн.

Для сравнения, в предыдущие годы индексация пенсий составила:

2021 год - 11%,

2022 год - 14%,

2023 год - 19,7%,

2024 год - 7,96%,

2025 год - 11,5%.

Заметим, по закону формула перерасчета базируется на двух показателях: 50% темпов роста средней зарплаты за последние три года и 50% уровня инфляции за прошлый год.

Как сообщалось, в Украине готовится масштабная пенсионная реформа, которая может растянуться на 13 лет. В этом году повышение пенсий произойдет по закону об индексации, принятом еще в 2017 году. В то же время, правительство готовит пенсионную реформу, по которой выплаты могут вырасти до 6 000 грн.