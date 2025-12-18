ТСН в социальных сетях

Индексация пенсий в Украине в 2026-м: кому из пенсионеров не повысят выплаты

Размер индексации определяет Кабинет Министров.

пенсия.

Пенсия / © ТСН

Весной 2026 года в Украине состоится индексация пенсий. Впрочем, не все пенсионеры получат повышенные выплаты. Изменения не коснутся двух категорий граждан.

В следующем году индексация запланирована с 1 марта, сообщает "24 Канал".

Отмечается, что выплаты будут перечислены не всем категориям пенсионеров. Индексация не предусмотрена для тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет, а также для граждан, получающих "специальную пенсию": военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, выплаты которым регулируются отдельными законами.

Для новых пенсионеров размер выплаты не перечисляется, поскольку их выплаты уже учитывают актуальные показатели заработка. В свою очередь, индексация специальных пенсий регулируется отдельными законами.

Всего на выплаты 10,3 млн. украинских пенсионеров в госбюджете-2026 предусмотрено 251,3 млрд. грн. Часть этих средств будет использована на индексацию.

В правительстве отмечают, что ежегодный перерасчет пенсий предназначен для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Его выполняют без дополнительных обращений, используя материалы, используя материалы пенсионных дел.

Размер индексации рассчитывается каждый год по формуле. По данным ПФУ, определением коэффициента повышения пенсии занимается Кабмин с учетом показателей инфляции за предыдущий год и рост средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Как сообщалось, некоторым украинцам урежут пенсии с 1 января 2026-го. Это касается только той части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в 2026 году эта сумма будет составлять 25 950 гривен).

