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В марте 2027 года в Украине запланирована очередная индексация пенсий, однако существенное повышение почувствуют далеко не все граждане. Для части пенсионеров доплата может оказаться символической, а некоторые вообще не увидят изменений в размере своих выплат.

О механизме перерасчета, категориях людей, которым могут начислить меньшую сумму, и способах обжалования решений Пенсионного фонда в комментарии УНИАН рассказала адвокат «Адвокатского бюро Ивана Хомича» Елена Воронкова.

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Какие категории пенсионеров останутся без доплаты в марте 2027 года

Граждане Украины, которые оформят выход на пенсию в 2027 году, не подлежат перерасчету, поскольку их выплаты сразу будут рассчитываться по обновленному показателю средней зарплаты в стране за 2024–2026 годы.

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Также без реального роста выплат могут остаться получатели минимальных пенсий с доплатами. Индексируется не вся сумма, которую человек получает на руки, а только её базовый расчётный размер. Если после повышения основной части выплаты общая сумма все равно не достигает гарантированного государством минимума, надбавка автоматически уменьшается. В результате размер выплаты на карте остается неизменным.

Кроме того, индексация не будет произведена для пенсионеров, не прошедших физическую идентификацию. Граждане, временно находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях, должны обязательно подтвердить свою личность до 31 декабря 2026 года.

Тем, кто не успеет пройти проверку в установленный срок, пенсию не перечислят, а само начисление средств может быть временно приостановлено.

Кроме того, законодательством установлен максимальный предел пенсионных выплат, превысить который при индексации невозможно. Отдельные ограничения и особый порядок перерасчета также применяются к бывшим судьям, прокурорам и лицам, получающим пожизненное денежное содержание.

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Для пенсионеров, продолжающих работать, перерасчет выплат с учетом накопленного стажа и заработка осуществляется по другому графику. Он проводится 1 апреля раз в два года после выхода на пенсию или предыдущего пересмотра выплат.

Пенсию перечислили по ошибке — что делать?

Окончательный коэффициент мартовской индексации правительство утвердит непосредственно перед проведением перерасчета.

Если у вас есть право на повышение, но в марте размер выплаты остался прежним, стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины для сверки данных. В случае отказа в перерасчете или занижения пенсии из-за использования устаревших показателей заработной платы можно получить в ПФУ официальное письменное решение и обжаловать его в суде.

Пенсия в Украине — последние новости

В декабре 2026 года часть пенсионерок в Украине может рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии — надбавки за сверхнормативный страховой стаж и ежемесячные возрастные доплаты. По данным Пенсионного фонда, доплата за стаж начисляется за каждый полный год сверх 30 лет (а для пенсий, назначенных до октября 2011 года, — сверх 20).

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Граждане Украины, постоянно проживающие за рубежом, могут и в дальнейшем получать украинскую пенсию при наличии межгосударственных соглашений о социальном обеспечении, однако в ряде стран для бесперебойных выплат необходимо регулярно подтверждать, что пенсионер жив. В частности, украинцам в Испании, Португалии, Словакии и Чехии, которые получают выплаты на карту, следует ежегодно до 31 декабря подавать в Пенсионный фонд Украины специальное заявление, заверенное в украинском посольстве или консульстве, иначе выплаты могут быть приостановлены.

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