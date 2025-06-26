Индексация зарплат в 2025 году: ожидать ли украинцам повышение выплат

2025 года средняя зарплата в Украине выросла / © УНИАН

Реклама

С 1 июля 2025 года возвращается право на индексацию заработной платы работников в Украине. Возврат индексации обусловлен превышением порога индексации, в том числе в июне индекс потребительских цен составил 104,4%.

Об этом сообщает управление Государственной службы по труду.

Базовым месяцем для расчета индекса потребительских цен в 2025 году стал январь.

Реклама

Таким образом, отслеживание роста инфляции началось с февраля. По данным на июнь, индекс уже достиг отметки 104,4%, что означает превышение порогового значения.

Согласно постановлению Кабмина №1078 от 17 июля 2003 года именно после достижения такого уровня инфляции работники получают право на индексацию зарплат. Это означает, что уже в июле 2025 года заработные платы должны быть увеличены в соответствии с установленными нормативами, чтобы компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность доходов граждан. В то же время, индексировать зарплату нужно по коэффициенту 4,4%.

В частности, индексация зарплаты в июле применяется к постоянным денежным доходам граждан, получаемых в гривнах на территории Украины и не имеющих одноразового характера.

К ним относятся:

Реклама

пенсионные выплаты

стипендии

заработная плата или денежное довольствие

страховые выплаты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании (кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и их семьям, а также пенсий, которые уже индексируются отдельно)

компенсации вреда, причиненного здоровью, или в случае потери кормильца (исключением являются выплаты, совершенные по законам соцстрахования)

В то же время единовременные социальные выплаты, например, помощь при рождении ребенка, материальная помощь, помощь при выходе на пенсию или беременности и родах, не подлежат индексации.

Повышение их размера осуществляется отдельно с целью сохранения покупательной способности.

Напомним, в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн в месяц или 48 грн в час, согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Следует отметить, что в 2025 году с минимальной заработной платы (8000 грн) исчисляется налог на доходы физических лиц (1440 грн), а также военный сбор (400 грн). Следовательно, минимальная зарплата чистыми составляет 6160 грн.

Реклама

28 апреля 2025 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №13164-1, который предусматривает постепенное повышение минимальной заработной платы.

Основная цель инициативы — сократить разрыв между уровнем прожиточного минимума и минимальной зарплатой. Как отмечается в пояснительной записке к документу, минимальная зарплата составляет 74,1% от фактического прожиточного минимума.

С 1 июля 2025 года предполагалось ввести минимальную заработную плату, которая бы соответствовала ожидаемому фактическому прожиточному минимуму для трудоспособного населения, чтобы сократить имеющийся дисбаланс.