Индексация зарплат в 2025 году: ожидать ли украинцам повышение выплат
С 1 июля 2025 года возвращается право на индексацию заработной платы работников в Украине. Возврат индексации обусловлен превышением порога индексации, в том числе в июне индекс потребительских цен составил 104,4%.
Об этом сообщает управление Государственной службы по труду.
Базовым месяцем для расчета индекса потребительских цен в 2025 году стал январь.
Таким образом, отслеживание роста инфляции началось с февраля. По данным на июнь, индекс уже достиг отметки 104,4%, что означает превышение порогового значения.
Согласно постановлению Кабмина №1078 от 17 июля 2003 года именно после достижения такого уровня инфляции работники получают право на индексацию зарплат. Это означает, что уже в июле 2025 года заработные платы должны быть увеличены в соответствии с установленными нормативами, чтобы компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность доходов граждан. В то же время, индексировать зарплату нужно по коэффициенту 4,4%.
В частности, индексация зарплаты в июле применяется к постоянным денежным доходам граждан, получаемых в гривнах на территории Украины и не имеющих одноразового характера.
К ним относятся:
пенсионные выплаты
стипендии
заработная плата или денежное довольствие
страховые выплаты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании (кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и их семьям, а также пенсий, которые уже индексируются отдельно)
компенсации вреда, причиненного здоровью, или в случае потери кормильца (исключением являются выплаты, совершенные по законам соцстрахования)
В то же время единовременные социальные выплаты, например, помощь при рождении ребенка, материальная помощь, помощь при выходе на пенсию или беременности и родах, не подлежат индексации.
Повышение их размера осуществляется отдельно с целью сохранения покупательной способности.
Напомним, в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн в месяц или 48 грн в час, согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».
Следует отметить, что в 2025 году с минимальной заработной платы (8000 грн) исчисляется налог на доходы физических лиц (1440 грн), а также военный сбор (400 грн). Следовательно, минимальная зарплата чистыми составляет 6160 грн.
28 апреля 2025 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №13164-1, который предусматривает постепенное повышение минимальной заработной платы.
Основная цель инициативы — сократить разрыв между уровнем прожиточного минимума и минимальной зарплатой. Как отмечается в пояснительной записке к документу, минимальная зарплата составляет 74,1% от фактического прожиточного минимума.
С 1 июля 2025 года предполагалось ввести минимальную заработную плату, которая бы соответствовала ожидаемому фактическому прожиточному минимуму для трудоспособного населения, чтобы сократить имеющийся дисбаланс.