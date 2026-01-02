Санкции против российской нефти / © Getty Images

Реклама

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии еженедельно должны раскрывать информацию о закупках российской и американской нефти. Эти данные нужны офису премьер-министра страны Нарендры Моди.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на на пять источников в отрасли и правительстве.

«Мы хотим своевременных и точных данных об импорте нефти из России и США, чтобы когда США запрашивают информацию, мы могли предоставить проверенные цифры, вместо того, чтобы они полагались на вторичные источники», — пояснил требование индийского правительства неназванный чиновник.

Реклама

Происхождение нефти, покупаемой индийскими НПЗ, обычно отражается в ежемесячных таможенных данных и данных частных аналитических фирм. Это первый случай, когда правительство еженедельно запрашивает такую информацию от нефтеперерабатывающих заводов.

Источники агентства в правительстве Индии заявили, что НПЗ не получали четких указаний сократить закупку российской нефти. Однако собеседники ожидают, что импорт российской сырой нефти упадет ниже 1 млн баррелей в день, поскольку Индия хочет заключить торговое соглашение с США.

Источники отметили, что Индия стремится увеличить закупку американской сырой нефти после того, как НПЗ страны уже увеличили импорт американского газа.

По данным Kpler, Индия в 2025 году импортировала из США 6,6% сырой нефти, а на Россию приходилась доля импорта в 35%.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия полностью откажется от импорта российской нефти.

Напомним, поставки российской нефти в Индию могут опуститься до минимума за последние три года.