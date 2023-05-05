Индия хочет локализовать производство российского оружия - Defence News

В настоящее время Индия на 60% зависит от закупок оружия у России.

РФ может принять участие в программе "Made In India", которая направлена на увеличение внутреннего производства в Индии. Теперь зависимость индийской армии от РФ в закупках оружия составляет 60%, поэтому индийское правительство пытается создать совместные предприятия для развития отечественной промышленности.

Об этом сообщает Defense News.

С российской стороны в совместных с Индией проектах могут принять участие "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", НПО Машиностроение, "Вертолеты России", "Алмаз-Антей", Центр судоремонта "Звезда" и ряд других.

Бывший финансовый советник Минобороны Индии Амит Коушиш заявил, что индийские компании могут производить широкий спектр деталей, однако он сомневается, что сделку удастся реализовать. Нужно многоуровневое сотрудничество.

Амит Коушиш считает, что индийские компании могут разрабатывать продукцию по своим проектам со странами, которые тоже используют российское оружие. Также Виаджиндер Такур, эксперт по российским вопросам, заявил, что РФ может оказаться неспособной помочь Индии локализовать производство. Пока вся российская оборонка сосредоточена на том, чтобы производить оружие для войны против Украины.

"В долгосрочной перспективе наилучшим вариантом для Индии есть локализация производства запчастей для российского оборудования", — пояснил Такур.

Ранее стало известно, что Россия не выполняет жизненно важные оборонные поставки для индийских военных из-за войны в Украине. Россия, а до нее Советский Союз, в течение десятилетий были основным источником оружия и оборудования для Индии.

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