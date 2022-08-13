Индия не будет создавать с РФ альтернативу платежной системе SWIFT – СМИ

Российские финансовые учреждения хотят согласовать систему обмена платежными сообщениями с индийской платформой обмена, но индийские банкиры и власти не поддерживают эту инициативу.

Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на высокопоставленного банкира.

Индия отказала России в создании платежной системы, которая должна стать альтернативой SWIFT. Россияне предлагали создать систему, с помощью которой можно было бы рассчитываться как в рублях, так и в рупиях.

"Как только такой банк попадет под санкции, его офис в России захочет найти способ связи через защищенный канал с индийскими банками, где имеет счета vostro. Поэтому они считают, что российская система обмена сообщениями должна быть подключена к SFMS (индийский аналог, который разрешает внутреннюю и межбанковскую передачу сообщений — ред.). Электронная почта не считается безопасным способом обмена платежными реквизитами, и ни один банк больше не использует факс", — рассказал другой банкир.

При этом средние и мелкие российские банки, еще не столкнувшиеся с санкциями и готовые открывать счета в Индии, опасаются последствий санкций в будущем.

"Некоторые индийские государственные и частные банки обратились в РБИ (Резервный банк Индии – Центробанк. – ред.) за открытием счетов в российских банках. Пока неясно, получил ли кто-то разрешение", – сказал другой банкир.

Напомним, четыре российских банка, уполномоченных обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключены от системы электронных платежей SWIFT.

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