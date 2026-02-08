Российская нефть теряет рынок сбыта / © rusrep.ru

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и будут воздерживаться от таких сделок в течение длительного времени. Этот шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в области нефтепереработки и торговли.

Как отмечает информационное агентство, в пятницу, 6 февраля, США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения, заявив о границах договора, который они надеются заключить до марта и который будет предусматривать снижение пошлин и углубление экономического сотрудничества.

Неназванный трейдер сообщил Reuters, что нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) не принимают предложения по загрузке российской нефти в марте и апреле.

Однако источники в нефтеперерабатывающей отрасли сообщили, что эти заводы уже запланировали некоторые поставки российской нефти в марте. В то же время большинство других НПЗ уже прекратили покупать сырье в РФ.

Источники также сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы могут изменить свои планы и разместить заказ на российскую нефть, но только по рекомендации правительства.

В указе президента США Дональда Трампа говорится, что американские чиновники будут следить за ситуацией и рекомендовать возобновление пошлин, если Индия возобновит закупку нефти из России.

Собеседники Reuters добавили, что импорт российской нефти Индией, которая является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире, в декабре снизился до самого низкого уровня за два года.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что индийская компания Reliance Industries Ltd, управляющая крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, впервые за долгое время осуществила закупку нефти из Венесуэлы вместо России.

Соединенные Штаты предложили Индии покупать венесуэльскую нефть, чтобы заменить импорт из России. Таким образом Москва может потерять ключевой рынок сбыта сырья, доходы от продажи которого являются основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессора.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны достигли договоренности об изменениях в энергетической политике Нью-Дели.