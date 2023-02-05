Индия стала "нефтеперерабатывающим заводом" для Запада: покупает дешевую российскую нефть — Bloomberg

Важность Индии на рынке горючего вырастет после того, как в воскресенье, 5 февраля, вступят в силу новые санкции, введенные ЕС против российского экспорта нефтепродуктов.

После ужесточения санкции против российской нефти и нефтепродуктов странами Запада Индия превратилась в важного поставщика горючего на мировом рынке. В этой стране покупают все большее количество дешевой российской нефти и перерабатывают в топливо, попадающее в Европу и США.

Как сообщает Bloomberg, это приносит Индии огромные доходы, но Запад против этого не возражает.

Власти в Нью-Дели не критикуют, поскольку они помогают добиться двух главных целей Запада: сократить доходы Москвы от энергоносителей и избежать шока от уменьшения предложения на рынке нефти.

"Чиновники Министерства финансов США преследуют две главные цели: поддерживать поставки на рынке и лишить Россию нефтяных доходов. Они знают, что индийские и китайские нефтяные компании могут заработать большие деньги, покупая дешевую российскую нефть и экспортируя продукты нефтепереработки по рыночным ценам", – отметил Бен Кехилл, аналитик американского Центра стратегических и международных исследований.

По данным аналитической фирмы Kpler, в прошлом месяце Индия поставляла в Нью-Йорк около 89 000 баррелей бензина и дизеля в день, что является наибольшим объемом за последние четыре года. Кроме того, экспорт дизельного топлива в Европу вырос до 172 000 баррелей в день в январе, что является самым высоким уровнем с октября 2021 года.

Важность Индии вырастет после того, как в воскресенье, 5 февраля, вступят в силу новые санкции, введенные ЕС против российского экспорта нефтепродуктов. Это эмбарго приведет к устранению большого количества дизельного топлива с рынка и больше потребителей, особенно в Европе, обратятся к азиатским нефтепереработчикам, чтобы покрыть дефицит поставок.

Согласно правилам ЕС Индия действует в рамках правил. Когда российская нефть перерабатывается на топливо в стране вне блока ЕС, продукты нефтепереработки могут быть доставлены в ЕС, поскольку они не считаются российскими.

Индия публично не объявила, соблюдает ли она установленный лимит на верхний предел цены на российскую нефть или нет, но западные санкции подтолкнули российскую нефть до уровня ниже 60 долларов.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что ограничение цены было введено для того, чтобы такие страны как Индия могли продолжать поставки на энергетический рынок, ограничивая при этом доходы Кремля.

Напомним, Совет Евросоюза 4 февраля утвердил предельную цену на бензин и дизтопливо из России на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию — на уровне $45 за баррель. Ограничения вступят в силу с 5 февраля 2023 года.

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