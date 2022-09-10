Инфляция бьет рекорды: что больше всего подорожало в Украине в августе

В августе инфляция в Украине ускорилась до 23,8% в годовом исчислении.

По сравнению с июлем инфляция составила 1,1%, а с начала года – 19,5%.

Об этом сообщили в Госстате.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,4–2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.

В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, одежда и обувь подешевели на 2,0%.

Рост цен на предметы домашнего обихода, бытовой техники на 5,0% произошел в основном из-за повышения цен на плиты на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обогреватели, кондиционеры воздуха – на 8,1%, стиральные машины – на 7,4%, пылесосы – на 7,3%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за удорожания автомобилей на 8,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,2%.

В то же время топливо и смазки подешевели на 3,9%.

Напомним, 8 сентября Национальный банк во второй раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых, считая такой уровень достаточным для удержания курса гривны и инфляции.

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