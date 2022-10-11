Инфляция и неопределенность: в МВФ обновили прогнозы по мировой экономике

Мировая экономика переживает масштабное и резче, чем ожидалось, замедление, а инфляция выше, чем предполагалось.

Повышение стоимости жизни, усиление финансовых условий в большинстве регионов, война России против Украины и затяжная пандемия COVID-19 – все это оказывает сильное влияние на экономику мира. Международный валютный фонд в новом прогнозе отмечает, что глобальный рост замедлится с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Это самый слабый профиль роста с 2001 года, за исключением мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19.

Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

В МВФ дают прогноз по росту глобальной инфляции с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, но снизится до 6,5% в 2023 году и 4,1% к 2024 году.

"Вторжение РФ в Украину привело к энергокризису в Европе, которое резко повысило стоимость жизни и препятствует экономической деятельности... В более широком плане конфликт также привел к росту цен на продовольствие на мировых рынках, несмотря на недавнее снижение цен после соглашения по зерну в Черном море, что создало серьезные трудности для семей с низкими доходами по всему миру, особенно в странах с низкими доходами", — подчеркнули в Фонде.

Более того, МВФ подтвердил прогноз падения реального валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 35%.

В Фонде объяснили, что для Украины все прогнозы на 2022-2027 годы, кроме прогнозов реального ВВП и потребительских цен, "опущены из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности". Реальный ВВП и потребительские цены прогнозируются к 2022 году.

Прогнозируется, что в России падение ВВП в текущем году составит 3,4%, а в следующем году замедлится до 2,3%.

"Сокращение российской экономики менее серьезно, чем прогнозировалось ранее, что отражает устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса из-за большой поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановления доверия к финансовой системе", — говорится в отчете.

Напомним, в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом худшем состоянии за последние 80 лет.

Дефицит бюджета Украины: что известно

В сентябре дефицит бюджета Украины составил 75 млрд. грн. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дефицит госбюджета в 2023 году составит около $38 млрд.

По его словам, с начала полномасштабной войны Украина получила от западных союзников $17,5 млрд.

Киев ведет переговоры с ЕС, США и МВФ о потребностях в финансировании дефицита бюджета на следующий год.

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