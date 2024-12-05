Инфляция на продовольственном рынке: в НБУ сделали прогноз по ценам на продукты

Низкий уровень урожайности, ухудшение качества овощей и фруктов, а также быстрое истощение запасов с прошлого года способствуют повышению цен на продукты.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Нацбанк допускает, что по итогам текущего года инфляция в стране превысит 10%. Потребительская инфляция в Украине составляет 9,7%.

"Вероятно, инфляция будет несколько выше прогноза — выше 10%, а в следующем году ожидаем ее замедление до примерно 7% и достижения цели в 5% в 2026 году", — сказал он.

Среди причин роста цен он назвал меньший урожай и, как следствие, подорожание продуктов, проблемы в энергетике и повышение заработных плат.

Он также добавил, что сценарий роста экономики Украины на 4% в 2024 году и на 4,3% в следующем остается актуальным, учитывая результаты выборов в США.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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