Инфляция набирает обороты: на сколько подорожают осенью продукты питания

В годовом исчислении инфляция ускорилась от 4,3% в июне до 5,4% в июле. В то же время, расходы бизнеса только растут. А это значит, что в ближайшее время взлетят цены на еду.

Об этом пишет издание "Минфин".

Производители говорят, что запас прочности у них заканчивается, поэтому в дальнейшем цены на продукты будут только расти.

Особо большим ударом для многих предприятий стали массовые отключения электроэнергии в июле. Это заставило заводы работать на генераторах, а электроэнергия от них дороже сети в несколько раз: по словам эксперта энергорынка Олега Попенко, может достигать 20-30 гривен за киловатт.

Отрицательные тенденции подтверждают и в Нацбанке.

"Рост цен будет ускоряться из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлых лет, значительного давления на бизнес в условиях дефицита электроэнергии и дефицита кадров, эффектов пересмотра административных тарифов и акцизных налогов и негативного влияния летней засухи на урожайность этого года", — говорится в инфляционном отчете НБУ.

Глава концерна "Ярослав" (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук говорит, что они уже повысили цены на макароны на 2 гривны (до 22 гривен за килограмм). Аргументы такие же, как и у хлебопекаров — существенное подорожание муки.

Но в отличие от пекарей, производители макарон сильно страдают из-за отключения света.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что к началу августа из-за сокращения производства молока и его удорожания, а также перебоев с электроэнергией молочные продукты уже подорожали.

Например, пастеризованное молоко прибавило в цене 1% по сравнению с предыдущим месяцем и 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Йогурты подорожали на 2% за месяц и на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сыр за месяц подорожал на 4,6%, сливочное масло – на 4%, твердые сыры – 3-5%. Производители молочных продуктов не исключают, что с осени им придется повысить ценники еще на 5%.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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