Инфляция в Турции обновила максимум: впервые за 24 года цены выросли на 80%

Инфляция в Турции начала расти осенью 2021 года, когда курс лиры резко упал. Анкара настаивает, что ценовое давление скоро снизится, но экономисты предупреждают, что курс может оставаться высоким.

Официальный уровень инфляции в Турции обновил максимум с 1998 года – цены выросли на 80%.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно данным государственного статистического агентства, в июле потребительская инфляция ускорилась до 79,6% в годовом измерении по сравнению с 78,6% в июне. В августе индекс потребительских цен вырос на 80,2% в годовом исчислении.

Турция сделала то, что некоторые экономисты назвали гигантским экономическим экспериментом, поскольку турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган – противник высоких процентных ставок, – настаивал на поддержке одной из самых низких в мире процентных ставок в реальном выражении, и в результате инфляция резко возросла.

Рост цен в Турции ускоряется уже 14 месяцев. Так, в месячном измерении рост потребительских цен в июле составил 2,37% по сравнению с 4,95% в июне.

Так, стоимость транспортных услуг из года в год выросла в 2,2 раза (+119,1%), цены на энергоносители выросли в 2,3 раза (+129,3%).

Продукты питания и напитки подорожали почти вдвое – на 94,65% стоимость жилья и коммунальных услуг увеличилась на 70%, а мебель и бытовая техника подорожали на 88,4%.

Турецкие чиновники надеются, что охлаждение инфляции поможет Эрдогану переизбраться на запланированных на июнь следующего года выборах. Стремительный рост инфляции и падение курса лиры привели к ухудшению уровня жизни и разожгли недовольство руководством президента.

Лиам Пич, старший экономист лондонской консалтинговой компании Capital Economics с развивающихся рынков, сказал, что он ожидает, что инфляция в Турции достигнет пика в 85%, а затем резко упадет в начале 2023 года.

Напомним, инфляция потребительских цен в Великобритании подскочила на 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года.

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