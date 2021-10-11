Инфляция в Украине побила четырехлетний рекорд: в НБУ объяснили, что подталкивало цены

Инфляция в Украине побила четырехлетний рекорд: в НБУ объяснили, что подталкивало цены

Фактическая инфляция оказалась несколько ниже, чем прогнозировал НБУ.

По данным Государственной службы статистики Украины, в сентябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 11% (с 10,2% в августе). В месячном измерении цены выросли на 1,2%.

Об этом в понедельник, 11 октября, говорится в комментарии Национального банка.

Что подталкивало цены вверх в прошлом месяце:

высокие цены на мировых товарных рынках, в том числе на энергоресурсы;

устойчивый потребительский спрос и повышение производственных расходов бизнеса на сырье, энергию и оплату труда. Поэтому дорожали как продукты питания, так и услуги;

сентябрь в 2021 году был значительно прохладнее, чем в прошлые годы. Более плохие погодные условия стали дополнительной причиной подорожания некоторых продуктов, в частности яиц и молока.

Что наоборот сдерживало рост цен:

больший урожай отдельных продуктов питания (перца, яблок, арбузов)

укрепление гривны, которое сдерживало подорожание товаров со значительным компонентом импорта (чаи, кофе, специи, морепродукты) и фармацевтической продукции, а также способствовало удешевлению одежды, обуви, медицинских товаров и автомобилей в годовом измерении.

действие годовых контрактов на газ для населения и ограничения торговой наценки продавцов топлива.

"Фактическая потребительская инфляция оказалась ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2021 года", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что пик роста потребительских цен для украинцев придется на сентябрь-октябрь 2021 года. В дальнейшем инфляция начнет замедляться и снизится в конце года до однозначного уровня.

Напомним:

Минэкономики прогнозирует рост цен до конца 2021 года. В свою очередь, Кабмин говорит о замедлении инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

В свою очередь, Кабмин говорит о замедлении инфляции до 6,2% на конец 2022 года. Основные прогнозы специалиста: каким будет реальный ВВП Украины, курс доллара и потребительская инфляция в 2022 году — в нашем материале.

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