Инфляция в Украине превысила 22%: овощи за год подорожали вдвое (таблица)

Инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года.

В июне инфляция составила всего 0,7%, если сравнивать с прошлогодними показателями, а с начала года цены выросли на 18,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

В конце июля Нацбанк выпустил прогноз, согласно которому рост инфляции к концу года превысит 30%. Нацбанк надеется, что в следующем году инфляция замедлится благодаря налаживанию торговой логистики и постепенному росту урожаев. Дополнительное влияние окажет снижение мировой инфляции и жесткая монетарная политика НБУ.

В то же время, замедление инфляции будет сдерживать высокая стоимость газа и нефти и потребность в поэтапном приведении тарифов для населения к рыночному уровню. Как следствие, потребительская инфляция в 2023 году снизится до около 20% и только в конце 2024 года упадет до однознаковых уровней.

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