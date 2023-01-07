Инфляция в Украине ускорилась: в НБУ обвинят издержки бизнеса

Однако это более низкий показатель, чем прогнозировал регулятор.

Потребительская инфляция в декабре 2022 года ускорилась. Хотя осталась умеренной и ниже прогноза Нацбанка.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Регулятор опубликовал инфляционный график без указания точной цифры, из которого следует, что уровень инфляции в декабре 2022 года ориентировочно составлял 27,5%.

В НБУ считают, что затраты бизнеса, в том числе на энергию и логистику, остаются основными факторами ускорения инфляции.

"Потребительская инфляция ускорилась, в дальнейшем отражая последствия полномасштабной войны России против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, а также дефицит электроэнергии", — говорится в сообщении.

Хотя по сравнению с октябрем месяцем инфляция росла медленнее из-за расширения предложения продуктов питания, деоккупации территорий, слабого потребительского спроса, укрепления наличного курса гривни и стабилизации инфляционных ожиданий.

Напомним, в НБУ прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с электроэнергией.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы в 2023 году будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на следующий год закладывают рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

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