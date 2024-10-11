Инфляция в Украине ускоряется: как это повлияло на цены

Рост цен в Украине в сентябре был самым большим с начала года.

В сентябре инфляция на потребительском рынке ускорилась до 1,7%. С начала года цены выросли на 6,5%.

Об этом говорится в отчете Госстата.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году инфляция выросла до 8,6%.

Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом ускорилась до 1,7%, с начала года – до 6,6%.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 12,1%) подорожали яйца.

На 3,8-1,1% выросли цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, рис.

В то же время, на 1,8% и 0,2% снизились цены на сахар и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе одежда – на 7,9%, обувь – на 7,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,0%. В то же время на 3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В то же время услуги образования подорожали на 10,1%, а именно: высшего – на 11,8%, среднего – на 11,1%.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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