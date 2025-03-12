Инфляция в Украине ускоряется: как это повлияло на цены

В Украине инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении, в месячном измерении цены выросли на 0,8%.

Национальный банк прокомментировал уровень инфляции в феврале 2025 года на основе данных Государственной службы статистики.

"Динамика потребительской инфляции была близка к траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года. В то же время базовая инфляция и дальше превышала ожидания из-за дальнейшего роста расходов бизнеса, в частности на оплату труда", – говорится в сообщении.

В частности, ускорилось удорожание сырых продуктов – цены выросли на 13%.

"Быстрее всего дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев. Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта", — говорится в сообщении.

Удорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, новому тепличному урожаю и снижению спроса на отдельные позиции.

Удорожание обработанных продовольственных товаров в прошлом месяце ускорилось до 16,7% в годовом исчислении.

"В результате высокими темпами подорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, растительное масло, мясо и молокопродукты. Из-за роста цен на мировых рынках подорожали отдельные импортные товары, в частности сыры, чай, кофе и шоколад", — уточняет НБУ.

Цены на непродовольственные товары выросли с незначительным темпом до 4,4% год к году, цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом. Также незначительно – до 14,3% год к году – ускорился рост стоимости услуг. В частности, подорожали услуги здравоохранения, транспортные услуги, связь, отдых и культурные мероприятия. Медленнее удорожали услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025 года. Как заявил глава Нацбака Андрей Пышный, ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за высоких цен на продукты. К концу 2025 года инфляция замедлится до 6,9% и вернется к целевому показателю в 5% в 2026 году.

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