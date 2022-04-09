Инфляция в Украине в марте ускорилась: что подорожало больше всего

Инфляция в Украине в марте ускорилась: что подорожало больше всего

Рост потребительских цен ускорился до 4,5%.

Инфляция в марте по сравнению с февральской составила 4,5%, в годовом исчислении по итогам марта цены выросли до 13,7%. На потребительском рынке больше всего подорожали фрукты и овощи.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2%. Больше всего (на 21,3% и 15,5%) подорожали фрукты и овощи. На 9,8–3,5% выросли цены на рис, продукты переработки зерновых, сахар, сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, масло, молоко, сыр и яйца, безалкогольные напитки, мясо и т.д. продукты.

Одежда и обувь подорожали на 13,0%, в том числе одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4,0%, содержания и ремонта жилья – на 2,2%.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6%, в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 8,1%.

Повышение цены на транспорт на 4,2% в основном вызвано ростом цен на топливо и масла на 7,7%.

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