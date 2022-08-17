Инфляция в Великобритании превысила 10% – это самый высокий показатель с 1982 года

Инфляция потребительских цен в Великобритании подскочила на 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года по сравнению с показателем в 9,4% в июне.

Об этом пишет Reuters.

При этом рост инфляции превысил все прогнозы опрошенных Reuters экономистов, ожидавших роста инфляции до 9,8% в июле.

Ранее в этом месяце Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку на 0,5 п.п. до 1,75% – это первое повышение на 0,5 п.п. с 1995 года.

Центробанк прогнозирует, что инфляция достигнет пика в 13,3% в октябре, когда цены на электроэнергию для домохозяйств повысятся.

В июле цены выросли на 0,6% по сравнению с июнем без учета сезонных факторов, в то время как годовой уровень инфляции розничных цен достиг 12,3%, что является самым высоким показателем с марта 1981 года.

"Взятие под контроль инфляции является моим главным приоритетом, и мы принимаем меры путем сильной, независимой монетарной политики, ответственных решений о налогах и расходах, а также реформах для повышения производительности и роста", — сказал министр финансов Надхим Захави.

Напомним, Верховная Рада может ввести налог на покупку валюты. В НБУ оценили, как это отразится на инфляции.

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