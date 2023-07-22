Инфляция во время войны: в Украине зафиксировали самый низкий уровень роста цен — исследование

Цены в июне остались на уровне мая без учета повышения тарифа на электроэнергию

С начала полномасштабной войны в июне этого года инфляция в Украине замедлилась до самого низкого показателя – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года.

Об этом говорится в ежемесячном мониторинге Института экономических исследований.

“В инфляции в годовом исчислении наконец-то перестал учитываться стремительный рост цен в первые месяцы полномасштабной войны, когда индекс потребительских цен ежемесячно повышался на 3-4%. За последние 12 месяцев ИПЦ рос в среднем на 1% ежемесячно”, — говорится в сообщении.

В мониторинге отметили, что без учета изменения цены на электроэнергию ( тариф на свет для населения вырос почти вдвое) потребительские цены в июне в среднем оставались неизменными, то есть рост цен на отдельные товары и услуги компенсировался снижением цен на другие.

В июне падали цены на топливо параллельно с мировыми тенденциями, хотя возобновление довоенного налогообложения топлива с 1 июля вероятно изменит эту тенденцию.

Среди продуктов питания продолжали снижаться цены на крупы и подсолнечное масло на фоне больших запасов, но по прежнему высокими темпами росли цены на мясо и мясопродукты. Также происходило сезонное снижение цен на одежду и обувь и рост цен на картофель.

Напомним, подорожание электроэнергии и горючего от 1 июля может привести к новому всплеску цен на продукты.

Читайте также: