Инфляция замедляется, но цены не радуют: какие продукты в Украине подорожали

В июле потребительские цены выросли на 4,3% с начала года.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июле не изменился к предыдущему месяцу, в годовом исчислении инфляция составила 5,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным ведомства, базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила 0,7%, с начала года – 4,1%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего подешевели овощи и яйца – на 19,6% и 11,4% соответственно. Также снизились цены на сало, мясо птицы.

В то же время, сахар подорожал на 12,1%, на 3,9–0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в том числе на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда – на 4,1%, обувь – на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7%, в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,8%, а также топлива и смазочных масел на 0,6%.

Что будет с инфляцией дальше

По данным НБУ, инфляция будет постепенно расти, в частности в последующие месяцы в результате сохранения рыночного давления на бизнес, которое вынуждено будет тратить больше средств для поддержки производственных процессов. Росту инфляции также будет способствовать истощение эффекта значительных урожаев прошлых лет и новый фактор – ожидаемое повышение акцизных платежей.

Инфляция будет умеренно расти в последующие месяцы прежде всего из-за сохранения давления на издержки бизнеса, исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов.

Ранее эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

Как в Украине выросли цены на продукты питания. Статистика Госстата

Читайте также: