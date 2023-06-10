Инфляция замедляется, но цены не радуют: свежие данные Госстата

В Украине продолжает замедляться инфляция. Так, в мае 2023 года ее уровень составил 15,3% в годовом выражении – это на 2,6 процентных пункта меньше, чем в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В частности, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 8,7% и 5,6%) подорожали фрукты и овощи. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 1,6%, в том числе обувь – на 1,9%, одежда – на 1,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел, прежде всего, за счет удорожания фармацевтической продукции на 1%.

Цены на транспорт снизились на 1,1%, в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,5%.

Какие продукты еще подорожали:

яйца — стоимость за год "взлетела" на 124,9%

овощи – на 28,1%

мясо и мясные продукты — на 24,1%

рыба и продукты из рыбы – на 22,3%

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.

По прогнозу НБУ, в этом году инфляция будет составлять 14,8%, а в следующем году вообще вернется на однозначный уровень.

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