Инфляция в Украине: что происходит с ценами на продукты

НБУ / © УНИАН

Реклама

Траектория фактической инфляции по итогам октября была несколько выше, чем ранее прогнозировал Нацбанк. Все из-за влияния более умеренного замедления темпов роста цен на сырые продукты питания в Украине.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что в октябре инфляция в дальнейшем замедлялась до 10,9% в годовом измерении. В месячном исчислении цены выросли на 0,9%.

Реклама

Базовая инфляция оказалась незначительно ниже прогноза за счет более стремительного замедления темпов роста цен на услуги и непродовольственные товары.

НБУ обращает внимание, что падение цен на овощи усилилось (до -21.5% г/г), прежде всего за счет овощей борщового набора, замедлилось удешевление помидоров и возобновился рост цен на огурцы.

«Темпы роста цен на фрукты существенно притормозили. В дальнейшем снижались темпы удорожания муки и яиц», — говорится в сообщении.

Продолжалось замедление роста стоимости непродовольственных товаров — до 1,6% г/г. Углубилось падение цен на одежду и обувь.

Реклама

Инфляция услуг также замедлилась до 13,8%, что в частности могло отражать и частичное ослабление дисбалансов на рынке труда. Так, замедлился рост цен на услуги больниц, личного ухода, Интернета, такси, страхования, гостиниц и т.д.

«Темпы роста административно регулируемых цен незначительно замедлились — до 10,6% г/г .Такая динамика объяснялась как дальнейшим снижением темпов удорожания табачных изделий, так и незначительным замедлением роста цен на алкогольные напитки», — отметил регулятор.

Темпы роста цен на топливо замедлились — до 3,9%.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года украинцы могут ожидать повышения цен на некоторые продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, в то же время овощи и яйца пока не подорожали.