Инфляция в Украине достигла пика: что подорожало в мае больше всего

Инфляция в Украине / © ТСН.ua

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Уровень инфляции в Украине в мае 2025 года ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении — это максимум с апреля 2023 года. Самый большой скачок цен зафиксирован на фрукты и мясо, тогда как яйца, масло и молоко несколько подешевели.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Рост цен в мае 2025 года: что подорожало больше всего

По данным Госстата, в мае потребительские цены в Украине выросли на 1,3% по сравнению с апрелем, когда этот показатель составлял 0,7%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9%, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года (тогда было 17,9%).

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На потребительском рынке в мае продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 2,8%. Лидером роста стали фрукты — их цена подпрыгнула на 17,6%. Также значительно выросли (с 0,7% до 8,3%) цены на.:

свинину, мясо птицы, говядину,

безалкогольные напитки,

рыбу и продукты из рыбы,

хлеб,

сало,

овощи,

макаронные изделия,

сахар.

В то же время, зафиксировано снижение цен на некоторые продукты:

яйца подешевели на 8,7%.

масло, молоко и рис — на 0,5-0,8%.

Алкогольные напитки и табачные изделия показали рост на 1,4% (преимущественно за счет табачных изделий, которые подорожали на 2,0%).

В сегменте одежды и обуви наблюдалось снижение цен на 1,9%, в частности обувь подешевела на 2,4%, а одежда — на 1,5%.

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Транспортные услуги в целом подешевели на 0,1%, в основном из-за снижения цен на топливо и масла (на 1,3%) и проезд поездами (на 0,7%). Однако, проезд в пассажирском автотранспорте подорожал на 0,5%.

Как изменились цены в Украине за год — что подорожало больше всего

Если сравнивать с маем 2024 года, средние цены на еду и безалкогольные напитки в Украине выросли на 22,1%. Абсолютно все категории продуктов показали рост цен.

Больше всего за год подорожали:

яйца — на 86%,

овощи — на 35,4%,

подсолнечное масло — на 35,4%,

фрукты — на 33,5%,

сливочное масло — на 28,5%.

Также существенно выросли цены на:

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хлеб — 22,3%,

молоко — 20,9%,

безалкогольные напитки — 19,7%,

сыр и творог — 18,0%,

хлебопродукты — 18,8%,

мясо и мясопродукты — 18,2%,

рыбу и продукты из рыбы — 13,3%,

макаронные изделия — 13,0%,

сахар — 12,4%.

Как росла инфляция в Украине и какие меры принимает НБУ?

Напомним, в феврале Национальный банк Украины сообщил, что темпы инфляции в стране в январе достигли 12,9% в годовом измерении. Они оказались выше, чем прогнозировал регулятор.

Госстат тогда информировал, что на конец января оптовые цены на украинские продукты выросли в среднем на 20,6% по сравнению с январем 2024 года. На внутреннем рынке повышение цен составило 17,5%, а экспортные товары подорожали на 33,0%.

В феврале темпы инфляции ускорились до 13,4% в годовом измерении, а цены выросли на 0,8% за месяц.

Чтобы обуздать инфляцию, в марте НБУ решил повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых. Ожидалось, что это позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.

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В НБУ заявляли об ожиданиях замедления инфляции во втором полугодии.

В апреле годовая инфляция ускорилась до 15,1%, однако в НБУ прогнозируют ее замедление уже в ближайшие месяцы.

Поскольку потребительская инфляция в Украине ускорилась, то выросли и расходы граждан. По данным Госстата на март, наибольшую долю расходов составляли продукты и безалкогольные напитки — 40%.