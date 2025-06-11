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Инфляция в Украине достигла пика: что подорожало в мае больше всего
По данным Госстата, больше всего подорожали фрукты (на 17,6%) и мясо, тогда как яйца подешевели на 8,7%.
Уровень инфляции в Украине в мае 2025 года ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении — это максимум с апреля 2023 года. Самый большой скачок цен зафиксирован на фрукты и мясо, тогда как яйца, масло и молоко несколько подешевели.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
Рост цен в мае 2025 года: что подорожало больше всего
По данным Госстата, в мае потребительские цены в Украине выросли на 1,3% по сравнению с апрелем, когда этот показатель составлял 0,7%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9%, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года (тогда было 17,9%).
На потребительском рынке в мае продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 2,8%. Лидером роста стали фрукты — их цена подпрыгнула на 17,6%. Также значительно выросли (с 0,7% до 8,3%) цены на.:
свинину, мясо птицы, говядину,
безалкогольные напитки,
рыбу и продукты из рыбы,
хлеб,
сало,
овощи,
макаронные изделия,
сахар.
В то же время, зафиксировано снижение цен на некоторые продукты:
яйца подешевели на 8,7%.
масло, молоко и рис — на 0,5-0,8%.
Алкогольные напитки и табачные изделия показали рост на 1,4% (преимущественно за счет табачных изделий, которые подорожали на 2,0%).
В сегменте одежды и обуви наблюдалось снижение цен на 1,9%, в частности обувь подешевела на 2,4%, а одежда — на 1,5%.
Транспортные услуги в целом подешевели на 0,1%, в основном из-за снижения цен на топливо и масла (на 1,3%) и проезд поездами (на 0,7%). Однако, проезд в пассажирском автотранспорте подорожал на 0,5%.
Как изменились цены в Украине за год — что подорожало больше всего
Если сравнивать с маем 2024 года, средние цены на еду и безалкогольные напитки в Украине выросли на 22,1%. Абсолютно все категории продуктов показали рост цен.
Больше всего за год подорожали:
яйца — на 86%,
овощи — на 35,4%,
подсолнечное масло — на 35,4%,
фрукты — на 33,5%,
сливочное масло — на 28,5%.
Также существенно выросли цены на:
хлеб — 22,3%,
молоко — 20,9%,
безалкогольные напитки — 19,7%,
сыр и творог — 18,0%,
хлебопродукты — 18,8%,
мясо и мясопродукты — 18,2%,
рыбу и продукты из рыбы — 13,3%,
макаронные изделия — 13,0%,
сахар — 12,4%.
Как росла инфляция в Украине и какие меры принимает НБУ?
Напомним, в феврале Национальный банк Украины сообщил, что темпы инфляции в стране в январе достигли 12,9% в годовом измерении. Они оказались выше, чем прогнозировал регулятор.
Госстат тогда информировал, что на конец января оптовые цены на украинские продукты выросли в среднем на 20,6% по сравнению с январем 2024 года. На внутреннем рынке повышение цен составило 17,5%, а экспортные товары подорожали на 33,0%.
В феврале темпы инфляции ускорились до 13,4% в годовом измерении, а цены выросли на 0,8% за месяц.
Чтобы обуздать инфляцию, в марте НБУ решил повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых. Ожидалось, что это позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.
В НБУ заявляли об ожиданиях замедления инфляции во втором полугодии.
В апреле годовая инфляция ускорилась до 15,1%, однако в НБУ прогнозируют ее замедление уже в ближайшие месяцы.
Поскольку потребительская инфляция в Украине ускорилась, то выросли и расходы граждан. По данным Госстата на март, наибольшую долю расходов составляли продукты и безалкогольные напитки — 40%.