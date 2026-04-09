Горючее, одежда и транспорт резко подорожали: как инфляция ударила по кошелькам украинцев в марте
Данные Госстата свидетельствуют о заметном росте цен в марте 2026 года. Горючее, одежда и железнодорожный транспорт возглавили список подорожаний.
В Государственной службе статистики Украины опубликовали индексы цен за март 2026 года на продукты и услуги. По сравнению с февралем 2026 года в марте общие цены выросли на 1,7%. В годовом исчислении рост цен произошел на 7,9%.
Какие продукты больше всего прибавили в стоимости и произошло ли где-то удешевление — рассказываем дальше.
Как выросли цены на продукты за март 2026 года
Госстат поделился отчетами инфляции в Украине за март 2026 года. Потребительские цены за предыдущий месяц резко подскочили вверх.
Наибольшее удорожание зафиксировали на следующие товары и услуги:
топливо и масла (+13,2%)
одежда и обувь (+12%)
железнодорожный транспорт (+8,2%)
яйца (+7,7%)
подсолнечное масло (+3,3%)
связь (+2,5%)
Относительно меньше подорожали безалкогольные напитки, продукты, фрукты, хлеб, рыба и рыбные продукты, говядина, сало и овощи. Также поднялись цены на табачные изделия и алкогольные напитки.
«Цены на транспорт выросли на 6,4% главным образом из-за подорожания топлива и смазочных масел на 13,2% и проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 8,2% и 6,0% соответственно», — пишут в Госстате.
Подешевели несколько категорий продуктов:
сахар (-1%)
масло (-0,1%)
макаронные изделия (-0,2%)
Незначительно подешевели свинина, рис и мясо птицы.
Индекс инфляции за март
Согласно данным Госстата, индекс инфляции за март 2026 года составил 101,7%. Инфляция за месяц составила 1,7%.
Напомним, инфляция — это процесс роста стоимости товаров и услуг и обесценивания средств. Простыми словами, инфляция — это когда за одинаковую сумму в следующем месяце можно приобрести меньше продуктов или услуг.
Инфляция может возникать по очень разным причинам. К примеру, когда в экономике больше средств, чем того, на что их можно потратить. Или когда спрос превышает предложение. Также на инфляцию влияет рост цен на производство товаров.
Небольшой уровень инфляции считается допустимым и нормальным. Однако высокая инфляция снижает покупательную способность населения и оказывает прямое влияние на качество жизни.