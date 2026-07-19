Инфляция замедлилась, но НБУ предупреждает: цены снова вырастут

В ближайшие месяцы ценовое давление усилится / © pixabay.com

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В июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, а в месячном — потребительские цены даже снизились на 0,1%.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины, отметив, что общие показатели полностью соответствовали апрельскому прогнозу регулятора.

Удерживать рост цен помогали сырые продукты питания — они подешевели на 0,2% в годовом исчислении. Свинина упала в цене благодаря более дешевому импорту из-за перепроизводства в ЕС, курятины и яйца — из-за расширения внутреннего производства. Овощи и фрукты традиционно подешевели благодаря сезонному увеличению предложения и старту продаж с летних теплиц. Также до 33,4% замедлилось подорожание топлива — из-за снижения стоимости дизеля и автогаза.

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Активнее всего дорожали услуги — темпы выросли до 13,7% в годовом исчислении. Лидерами стали транспортные услуги, обслуживание автомобилей, курсы вождения, сфера красоты и досуга. В то же время цены в кафе, ресторанах и такси росли медленнее, чем раньше.

Национальный банк предостерегает, что в ближайшие месяцы ценовое давление на украинскую экономику усилится. Основными драйверами станут высокие затраты предприятий на оплату труда, постепенное исчерпание сезонных эффектов удешевления овощей, запланированное повышение тарифов на воду и анонсированный пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте как в Киеве, так и в других регионах.

Напомним, экономические эксперты прогнозируют в июле существенное замедление инфляции в Украине, а некоторые аналитики ожидают даже дефляцию — первое за несколько лет снижение цен.

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