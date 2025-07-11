Информация в сети неточно: "Инсайдер" выяснил, существует ли уголовное дело против Алиева

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Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайдер UA", который провел расследование и выяснил, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не отвечают действительности.

Напомним, в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку возможного уклонения от уплаты налогов компаниями "ТРЦ Лавина", "Инвестстрой Гарант" и "Мандарин Плаза", принадлежащих Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.

"Вагиф Ахмедович – азербайджанец, родившийся в Ашхабаде, живет в Украине более 40 лет и является гражданином Украины. Относительно уголовных дел – никаких производств против него не открывали, а бизнес Вагифа Алиева платит многочисленные налоги в государственный бюджет Украины.

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