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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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58
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1 мин

Информация в сети неточно: "Инсайдер" выяснил, существует ли уголовное дело против Алиева Актуально

Информация о распространяющейся в сети Вагифа Алиева неточная. На самом деле уголовного дела по уклонению от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику, не существует.

Информация в сети неточно: "Инсайдер" выяснил, существует ли уголовное дело против Алиева

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайдер UA", который провел расследование и выяснил, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не отвечают действительности.

Напомним, в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку возможного уклонения от уплаты налогов компаниями "ТРЦ Лавина", "Инвестстрой Гарант" и "Мандарин Плаза", принадлежащих Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.

"Вагиф Ахмедович – азербайджанец, родившийся в Ашхабаде, живет в Украине более 40 лет и является гражданином Украины. Относительно уголовных дел – никаких производств против него не открывали, а бизнес Вагифа Алиева платит многочисленные налоги в государственный бюджет Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
58
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