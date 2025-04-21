Информацию о счетах и сейфах украинцев передадут налоговикам: правительство одобрило законопроект

Государственная налоговая служба

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Отныне Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать соответствующую информацию от банков. Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне. Соответствующий законопроект «по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» согласовал Кабмин. Вскоре его зарегистрируют в Верховной Раде.

Об этом пишет « Судебно-юридическая газета » и отмечает, что такой законопроект разработала сама Налоговая служба.

Как сообщил Кабмин, законопроект предлагается, в частности:

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создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, а также вносимых в него сведений, перечня субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц

установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских предоставлятелей платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа

создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ДПС является держателем и администратором этого реестра, сведений, вносимых в него, перечня лиц, которые будут направлять в ДПС информацию о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований;

введение понятия обличителя и утверждение его правового статуса, предоставление права на безвозмездную вторичную юридическую помощь обличителям, в связи с уведомлением ими информации о нарушениях, а также других прав и гарантий защиты обличителей, а также установление запрета на раскрытие информации о обличителе, его близких

усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременное представление, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица;

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга доверительными владельцами траста или другого подобного правового образования, которые являются резидентами Украины, а также определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия таким субъектам осуществляется Минюстом

установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по финансовому мониторингу;

внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, отвечающих требованиям стандартов FATF и Директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство не рассматривает пока никаких планов по повышению налогов или дополнительных фискальных мер.