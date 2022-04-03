Иностранец пытался вывезти из Украины полмиллиона долларов США: где он их прятал

Пограничники задержали иностранца на границе с Румынией.
Украинские пограничники задержали в Одесской области 45-летнего гражданина Турции, который хотел вывезти из Украины полмиллиона долларов США.
Мужчина пытался провезти средства на автомобиле через паромный пункт пропуска "Орловка".
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
❗️ПРИГРАНИЧНИКИ ПОМЕШАЛИ ИНОСТРАНЦУ ВЫВЕЗТИ ИЗ УКРАИНЫ Свыше ПОЛ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США ▪️Немалую сумму средств пытался...Опубликован Измаильский пограничный отряд Воскресенье, 3 апреля 2022 г.
Чтобы не декларировать наличные, водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор". Иностранец спрятал деньги под водительским сиденьем, в обшивке передней двери и за обшивкой в багажном отделении. В общей сложности почти 542 тысячи долларов США.
На водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 ТКУ. Обнаруженные в тайнике средства и транспортное средство изъяты.
Напомним, в Закарпатье задержали мужчину, который продавал справки для выезда за границу по €20 тысяч.
Читайте также: