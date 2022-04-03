Иностранец пытался вывезти из Украины полмиллиона долларов США: где он их прятал

Иностранец пытался вывезти из Украины полмиллиона долларов США: где он их прятал

Пограничники задержали иностранца на границе с Румынией.

Украинские пограничники задержали в Одесской области 45-летнего гражданина Турции, который хотел вывезти из Украины полмиллиона долларов США.

Мужчина пытался провезти средства на автомобиле через паромный пункт пропуска "Орловка".

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

❗️ПРИГРАНИЧНИКИ ПОМЕШАЛИ ИНОСТРАНЦУ ВЫВЕЗТИ ИЗ УКРАИНЫ Свыше ПОЛ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США ▪️Немалую сумму средств пытался... Опубликован Измаильский пограничный отряд Воскресенье, 3 апреля 2022 г.

Чтобы не декларировать наличные, водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор". Иностранец спрятал деньги под водительским сиденьем, в обшивке передней двери и за обшивкой в багажном отделении. В общей сложности почти 542 тысячи долларов США.

На водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 ТКУ. Обнаруженные в тайнике средства и транспортное средство изъяты.

Напомним, в Закарпатье задержали мужчину, который продавал справки для выезда за границу по €20 тысяч.

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