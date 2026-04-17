ИНТЕРПАЙП презентовал новую продукцию на крупнейшей в мире выставке в Дюссельдорфе
Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП во время крупнейшей в мире выставки трубной продукции TUBE 2026 в немецком Дюссельдорфе представила новую продукцию.
Согласно сообщению , на этой выставке ИНТЕРПАЙП представил широкой клиентской общественности расширенную линейку трубной продукции, в том числе новую конструкцию полупремиального резьбового соединения Intrepid SP HT, разработанную для обсадных размеров и имеющую лабораторно подтвержденные высокие показатели выносливости.
Кроме того, ИНТЕРПАЙП продемонстрировал разнообразие продуктового сортамента благодаря приобретению трубного завода в Румынии, своей первой производственной платформы в Европейском Союзе.
«Рынок Европы остается для ИНТЕРПАЙП стратегическим с точки зрения развития. Компания продолжает делать ставку на перспективные ниши, в частности, в зеленой энергетике – на геотермальные и оффшорные ветряные станции, а также сегмент свай и микросвай для строительных проектов», – подчеркивается в сообщении.
ИНТЕРПАЙП уже традиционно для себя принимает участие в крупнейшей в мире выставке трубной продукции TUBE 2026. Этот отраслевой форум два года собирает производителей металлопроката, компаний-потребителей из строительной, энергетической и машиностроительной отраслей, а также представителей научного сообщества в немецком городе Дюссельдорф.