ИНТЕРПАЙП присоединился к строительству оффшорной ВЭС в Северном море

Как сообщает компания, строительство этой ветроэлектростанции, расположенной в 69 километрах от побережья графства Саффолк, находится на финальной стадии — установке турбин.

Трубы ИНТЕРПАЙП уже использовали при сборке опор для будущих «ветряков». Продукция компании служит в качестве системы пристаней у опор ветровых турбин, где смогут швартоваться лодки обслуживающего персонала. В общей сложности для этого проекта было изготовлено и отгружено почти 2500 тонн труб разных размеров.

«Особенность труб для этого заказа заключается в толщине стенок и необходимости соблюдения геометрических параметров, а также требованиях к стойкости металла к коррозии в морской среде. Для нас очень важно соответствовать ожиданиям клиентов и конечных пользователей», – говорит Хорхе Руиз, менеджер ИНТЕРПАЙП по продаже труб на рынки Европы.

Запуск проекта новой оффшорной ВЭС запланирован на конец 2026 – начало 2027 года. Станция будет производить не менее 1,4 ГВт-ч энергии и сможет снабжать электричеством более 1,3 миллиона домовладений.