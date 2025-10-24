"Интерпайп" создал усиленную ось для европейских тяжеловесных поездов

Реклама

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала и запустила в производство новую нестандартную ось для тяжеловесных поездов. Как сообщают в компании, первые партии уже отправлены во Францию и Германию.

Новая конструкция разработана специально для тележки TF25 британской конструкции, используемой для тяжело нагруженных поездов. Как сообщают в компании, первые заказы уже отгружены клиентам в Европе.

Особенностью новой оси является ее диаметр – 225 мм, что почти на четверть больше, чем у стандартных моделей. Благодаря этому такая конструкция выдерживает большие нагрузки - до 25,4 тонн и позволяет движение со скоростью до 120 км/ч.

"Оригинальная британская тележка TF25 обладает улучшенными характеристиками шумопонижения и уменьшает нагрузку на железнодорожные пути благодаря увеличенной нагрузке на ось. Мы уже поставили первые две партии по 80 единиц во Францию и Германию, где также широко используются тележки TF25", - отмечает менеджер по продаже железнодорожной продукции.

Производство железнодорожных осей "Интерпайп" запустило в 2017 году. Кроме утолщенной оси, компания производит также конструкции разной длины для стандартного, европейского и иберийского пути.