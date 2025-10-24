ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

"Интерпайп" создал усиленную ось для европейских тяжеловесных поездов

Отмечается, что новая разработка уменьшает нагрузку на железнодорожные пути.

"Интерпайп" создал усиленную ось для европейских тяжеловесных поездов

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала и запустила в производство новую нестандартную ось для тяжеловесных поездов. Как сообщают в компании, первые партии уже отправлены во Францию и Германию.

Новая конструкция разработана специально для тележки TF25 британской конструкции, используемой для тяжело нагруженных поездов. Как сообщают в компании, первые заказы уже отгружены клиентам в Европе.

Особенностью новой оси является ее диаметр – 225 мм, что почти на четверть больше, чем у стандартных моделей. Благодаря этому такая конструкция выдерживает большие нагрузки - до 25,4 тонн и позволяет движение со скоростью до 120 км/ч.

"Оригинальная британская тележка TF25 обладает улучшенными характеристиками шумопонижения и уменьшает нагрузку на железнодорожные пути благодаря увеличенной нагрузке на ось. Мы уже поставили первые две партии по 80 единиц во Францию и Германию, где также широко используются тележки TF25", - отмечает менеджер по продаже железнодорожной продукции.

Производство железнодорожных осей "Интерпайп" запустило в 2017 году. Кроме утолщенной оси, компания производит также конструкции разной длины для стандартного, европейского и иберийского пути.

Дата публикации
Количество просмотров
50
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie