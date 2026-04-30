"Интерпайп" уплатил 1,2 млрд грн налогов в 1 квартале 2026 года

Реклама

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, этот объем налоговых вычетов почти равен аналогичному показателю в прошлом году.

По данным компании, отчисления в государственный бюджет составили около 889 млн грн, в местные бюджеты - 182 млн грн. Еще 159 млн грн компания перечислила как ЕСВ.

Реклама

«Несмотря на тяжелый зимний период, компания удержала объемы отчислений налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Этот пример в очередной раз доказывает, что государству выгодна переработка сырья внутри страны, которая обеспечивает экспорт продукции с большой добавленной стоимостью», — говорит Сергей Кузьменко, директор по экономике и финансам «Интерпайпа».

По его словам, очень важно, что «Интерпайп» продолжает работать в городе-герое Никополе и поддерживать общины прифронтовых территорий, а Патронатная служба компании может системно обеспечивать всем необходимым почти 1100 работников, которые служат в разных подразделениях Сил обороны Украины.

"Интерпайп" - это украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2025 году "Интерпайп" реализовал 470 тыс. т трубной продукции и 89 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников «Интерпайпа» составляет около 9,5 тыс. Численность наших работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1150 человек.

Реклама

В 2025 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,566 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.

Новости партнеров